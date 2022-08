Scultura in San Lorenzo, ironia in un cartello: 'Era meglio raddrizzare la Torre di Pisa' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gigante 'Mr. Arbitrium' dello scultore Emanuele Giannelli 'sorregge' la Basilica di San Lorenzo. I fiorentini scherzano con un cartello: 'Ma un era meglio che invece di San Lorenzo a regge' la ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gigante 'Mr. Arbitrium' dello scultore Emanuele Giannelli 'sorregge' la Basilica di San. I fiorentini scherzano con un: 'Ma un erache invece di Sana regge' la ...

fran_rom_corr : RT @qn_lanazione: L'ironia dei fiorentini colpisce ancora. Apparso un cartello vicino alla basilica: 'Giannelli, ma un era meglio che invec… - qn_lanazione : L'ironia dei fiorentini colpisce ancora. Apparso un cartello vicino alla basilica: 'Giannelli, ma un era meglio che… - ContrappostoUK : RT @intoscana: Iniziati questa mattina i lavori per il posizionamento di 'Mr Arbitrium' una grande scultura realizzata dall’artista Emanuel… - Bruna71347573 : RT @intoscana: Iniziati questa mattina i lavori per il posizionamento di 'Mr Arbitrium' una grande scultura realizzata dall’artista Emanuel… - Mamox__ : @Moonlightshad1 Quello del mare non è un rumore, è una melodia. Forse lo sai già, a San Benedetto del Tronto(AP), s… -