Robin Gosens lascia l’Inter? neroazzurri a caccia del sostituto (Di mercoledì 31 agosto 2022) In queste ultime ore di calciomercato tiene banco in casa nerazzurra la possibile cessione di Robin Gosens al Bayer Leverkusen che ha presentato un’offerta molto interessante. l’Inter si è presa qualche ora per riflettere, ma, nel frattempo, per non rimanere spiazzata, si è già mossa alla ricerca del sostituto. Robin Gosens-BAYER LEVERKUSEN: ACCORDO RAGGIUNTO? Forte della volontà del giocatore di avere più continuità soprattutto in vista del Mondiale che disputerà con la Germania in Qatar, il Bayern Leverkusen si è fatto avanti con una proposta decisamente allettante per le casse nerazzurre, ovvero prestito oneroso fissato a due milioni di euro con obbligo di riscatto a 28 milioni al raggiungimento di determinate condizioni. In attesa di una risposta, il club tedesco si sarebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) In queste ultime ore di calciomercato tiene banco in casa nerazzurra la possibile cessione dial Bayer Leverkusen che ha presentato un’offerta molto interessante.si è presa qualche ora per riflettere, ma, nel frattempo, per non rimanere spiazzata, si è già mossa alla ricerca del-BAYER LEVERKUSEN: ACCORDO RAGGIUNTO? Forte della volontà del giocatore di avere più continuità soprattutto in vista del Mondiale che disputerà con la Germania in Qatar, il Bayern Leverkusen si è fatto avanti con una proposta decisamente allettante per le casse nerazzurre, ovvero prestito oneroso fissato a due milioni di euro con obbligo di riscatto a 28 milioni al raggiungimento di determinate condizioni. In attesa di una risposta, il club tedesco si sarebbe ...

Glongari : #Inter sondaggio esplorativo del Bayer Leverkusen per Robin #Gosens. Da stabilire le volontà dei nerazzurri rispett… - GoalItalia : Robin #Gosens può salutare l'Inter nelle ultime ore di mercato: avviati i contatti con il Bayer #Leverkusen ???? [?… - marcoconterio : ?? ??? Robin Gosens può lasciare l'#Inter. #Bayer04 in Italia, cerca un terzino in prestito (legato a uscita Sinkgrav… - GuidoRizieri : RT @_esegesi_: @marifcinter Perdere Robin Gosens a due giorni dalla fine del mercato, per me, è una follia totale. - ilgiornale : La quarta panchina di fila in altrettante giornate di campionato ha provocato lo strappo tra Robin Gosens e l'Inter -