Paredes alla Juventus, prestito con riscatto a 22 milioni a determinate condizioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Psg e la Juventus annunciano il trasferimento di Paredes da Parigi a Torino. Il centrocampista argentino arriva in prestito fino al 30 giugno 2023 con obbligo di riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi. La Juventus ovviamente ha l’opzione per acquistarlo anche senza il raggiungimento di questi obiettivi. Il riscatto è fissato a 22,6 milioni di euro. Paredes ha 28 anni, è titolare della Nazionale argentina con cui ha collezionato 44 presenze e ha segnato 4 reti. Era al Psg dal gennaio 2019. Il Psg ha preso a centrocampo Fabian Ruiz e ceduto in presto al Benfica Draxler. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Psg e laannunciano il trasferimento dida Parigi a Torino. Il centrocampista argentino arriva infino al 30 giugno 2023 con obbligo dial raggiungimento di alcuni obiettivi. Laovviamente ha l’opzione per acquistarlo anche senza il raggiungimento di questi obiettivi. Ilè fissato a 22,6di euro.ha 28 anni, è titolare della Nazionale argentina con cui ha collezionato 44 presenze e ha segnato 4 reti. Era al Psg dal gennaio 2019. Il Psg ha preso a centrocampo Fabian Ruiz e ceduto in presto al Benfica Draxler. L'articolo ilNapolista.

DiMarzio : #Paredes alla @juventusfc in chiusura ?? visite domani, probabilmente a Parigi @SkySport #calciomercato - ClaMarchisio8 : @guido_vaciago @Balutin75 @PaoloCond @paolorossi1965 @ClaudioZuliani Più che altro nessuno dei due ha le caratteris… - GiovaAlbanese : Ok la definizione della linea di confine tra diritto e obbligo di riscatto sul prestito, ma la vera formula che ha… - cristian90ax : RT @GiovaAlbanese: #Paredes alla #Juventus con riscatto fissato a 22 milioni e 600 mila euro, più ulteriori 3 di bonus. Nel caso in cui non… - Passione_Juve_ : RT @GiovaAlbanese: #Paredes alla #Juventus con riscatto fissato a 22 milioni e 600 mila euro, più ulteriori 3 di bonus. Nel caso in cui non… -