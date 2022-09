Ogni bambina dovrebbe conoscere la storia di Mae Jemison (Di mercoledì 31 agosto 2022) Medico, ingegnere e astronauta della NASA, fin da piccola Mae Jemison ha puntato alle stelle. Nel 1992, quando è diventata la prima donna afroamericana a viaggiare nello spazio, ha dimostrato di aver sempre avuto ragione. Oggi scrive libri, ha una sua fondazione che si occupa di ricerca ed è persino apparsa in un episodio di Star Trek: The Next Generation. Pluripremiata per il suo lavoro in orbita e sulla Terra, oggi Mae Jemison si occupa anche di diversi programmi didattici per i più giovani. Intervistata dal HuffPost, ha spiegato perché tutti, a partire dalle donne, dovrebbero avere più accesso al mondo della scienza. Vi raccomandiamo... Amalia Ercoli-Finzi, una donna davvero straordinaria che in pochi conosciamo La carriera di Amalia Ercoli-Finzi, la prima ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 31 agosto 2022) Medico, ingegnere e astronauta della NASA, fin da piccola Maeha puntato alle stelle. Nel 1992, quando è diventata la prima donna afroamericana a viaggiare nello spazio, ha dimostrato di aver sempre avuto ragione. Oggi scrive libri, ha una sua fondazione che si occupa di ricerca ed è persino apparsa in un episodio di Star Trek: The Next Generation. Pluripremiata per il suo lavoro in orbita e sulla Terra, oggi Maesi occupa anche di diversi programmi didattici per i più giovani. Intervistata dal HuffPost, ha spiegato perché tutti, a partire dalle donne,ro avere più accesso al mondo della scienza. Vi raccomandiamo... Amalia Ercoli-Finzi, una donna davvero straordinaria che in pochi conosciamo La carriera di Amalia Ercoli-Finzi, la prima ...

