Notte azzurra agli US Open Sinner | Musetti e Fognini al secondo turno

Leggi su agi

(Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - Laitaliana si tinge d'azzurroUs. Ma quanta fatica. Passato agevolmente alMatteo Berrettini lunedì scorso - oggi sarà impegnato contro l'abbordabile francese Hugo Grenier - nellahanno raggiunto il romano anche Jannik, Lorenzoe Fabio. Niente da fare, invece, per le ragazze Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. I tre azzurri hanno passato il, ma hanno dovuto giocare cionque set e, nel caso di, la vittoria è arrivata addirittura per 11-9 al tie-break. WHAT A RALLY Janniktakes the point in emphatic fashion?? #USpic.twitter.com/IGTKd66TCB — ESPN (@espn) August 30, ...