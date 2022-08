Mostra Venezia 2022 | red carpet con Hillary Clinton -Video

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) –del Cinema di, i rumors sono stati confermati: sul redinaugurale della 79ma edizione è apparsa a sorpresa anche. L’ex first lady americana ha sfilato sul tappeto rosso al fianco del ministro della Cultura Dario Franceschini, salutando il foltissimo parterre di fotografi e cameraman. La, in una tunica celeste chiaro e scarpe basse glitterate, ha scherzato coi fotografindo il pollice alzato in segno di ‘ok’ prima di entrare in sala per la cerimonia inaugurale. L'articolo proviene da Italia Sera.