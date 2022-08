Monza, pressing sul centrocampista del Milan: i dettagli (Di mercoledì 31 agosto 2022) A discapito delle grandi aspettative nate durante i primi mesi di calciomercato estivo, l’inizio di stagione del Monza è totalmente da dimenticare. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il condor Adriano Galliani sta cercando dei nomi con i quali poter rinforzare la rosa ed invertire il trend di queste prime partite. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista del Milan, Tiémoué Bakayoko, sarebbe finito nel mirino della dirigenza biancorossa. calciomercato Bakayoko Monza Il calciatore francese classe 1994 è ai margini del progetto del ct Pioli; da giorni l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera parlano di un eventuale risoluzione consensuale del contratto. Galliani monitora la situazione da giorni e, nel caso dovesse concretizzarsi la separazione, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) A discapito delle grandi aspettative nate durante i primi mesi di calciomercato estivo, l’inizio di stagione delè totalmente da dimenticare. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il condor Adriano Galliani sta cercando dei nomi con i quali poter rinforzare la rosa ed invertire il trend di queste prime partite. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, ildel, Tiémoué Bakayoko, sarebbe finito nel mirino della dirigenza biancorossa. calciomercato BakayokoIl calciatore francese classe 1994 è ai margini del progetto del ct Pioli; da giorni l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera parlano di un eventuale risoluzione consensuale del contratto. Galliani monitora la situazione da giorni e, nel caso dovesse concretizzarsi la separazione, ...

