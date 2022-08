“Mattino Cinque”: dolce di jerimum (zucca) e cocco di Samya (Di mercoledì 31 agosto 2022) Samya Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di MattinoCinque, le sue ricette, quest’oggi ha preparato un dessert fresco e dal sapore esotico, a base di zucca e cocco. Ecco la ricetta del dolce di jerimum (zucca) e cocco. Ingredienti dolce di jerimum (zucca) e cocco 1,5 Kg zucca, 400 g zucchero, 50 g farina di cocco, 100 ml latte di cocco, 3 chiodi di garofano, cannella Procedimento dolce di jerimum (zucca) e cocco Peliamo la zucca, la priviamo dei semi e la tagliamo a cubetti. Mettiamo la zucca in ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 31 agosto 2022)Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di, le sue ricette, quest’oggi ha preparato un dessert fresco e dal sapore esotico, a base di. Ecco la ricetta deldi) e. Ingredientidi) e1,5 Kg, 400 g zucchero, 50 g farina di, 100 ml latte di, 3 chiodi di garofano, cannella Procedimentodi) ePeliamo la, la priviamo dei semi e la tagliamo a cubetti. Mettiamo lain ...

