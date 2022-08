L’Équipe titola | Nantes | Ignatius Ganago si avvicina | Gaël Kakuta in attesa

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-30 12:05:00 Che bomba dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino: Dopo settimane particolarmente turbolente, i desideri di Antoine Kombouaré saranno finalmente esauditi? L’allenatore delha potuto vedere arrivare in fretta un attaccante centrale. FCN e Lens hanno concordato nei giorni scorsi la cessione di(23), per un importo che si aggirerebbe intorno ai 3,5 milioni di euro bonus esclusi. Da parte sua, il nazionale camerunese (11 selezioni) ha concordato le condizioni contrattuali con ile dovrebbe superare la visita medica mercoledì, prima di impegnarsi per quattro stagioni. Allo stesso tempo, le Canarie hanno ripreso la pratica che portava al ...