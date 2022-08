La linea delle Linee (Di mercoledì 31 agosto 2022) linea Verde Più di vent’anni, ma in perfetta forma. Una serie di programmi del daytime Rai data spesso e volentieri per scontata all’interno dei palinsesti e mai oggetto di particolare interesse. Almeno sino all’arrivo di Angelo Mellone, vice direttore del daytime Rai, che anni fa ha preso a cuore linea Verde e derivati dando… una linea alle Linee. Un gioco di parole per rimarcare uno dei casi di successo della tv italiana che, per quel ‘disinteresse’ di qualche riga fa, passa anch’esso inosservato. Lo storico programma, nato nel 1981 ha, invece, dato vita a numerosi spin off e negli ultimi anni ha saputo evolversi, invertendo che quello che poteva essere un calo fisiologico. La stessa direttrice Simona Sala, nel corso della conferenza stampa del daytime 2022, sottolineava ieri il segno + registrato ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 agosto 2022)Verde Più di vent’anni, ma in perfetta forma. Una serie di programmi del daytime Rai data spesso e volentieri per scontata all’interno dei palinsesti e mai oggetto di particolare interesse. Almeno sino all’arrivo di Angelo Mellone, vice direttore del daytime Rai, che anni fa ha preso a cuoreVerde e derivati dando… unaalle. Un gioco di parole per rimarcare uno dei casi di successo della tv italiana che, per quel ‘disinteresse’ di qualche riga fa, passa anch’esso inosservato. Lo storico programma, nato nel 1981 ha, invece, dato vita a numerosi spin off e negli ultimi anni ha saputo evolversi, invertendo che quello che poteva essere un calo fisiologico. La stessa direttrice Simona Sala, nel corso della conferenza stampa del daytime 2022, sottova ieri il segno + registrato ...

