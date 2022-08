John Boyega viene interrogato da Daisy Ridley sul suo potenziale futuro nel MCU (Di mercoledì 31 agosto 2022) Daisy Ridley ha inviato un messaggio al suo amico e collega John Boyega per provare a scoprire il suo futuro nel MCU. Daisy Ridley e John Boyega hanno recitato insieme nella saga di Star Wars e l'interprete di Rey ha sorpreso, e messo un po' in difficoltà, l'amico e collega per indagare sul suo potenziale futuro nel MCU. L'attrice è apparsa in un video realizzato da Josh Horowitz per il suo podcast Happy Sad Confused. John Boyega stava parlando con il giornalista quando gli è stato mostrato il video realizzato da Daisy Ridley. L'attrice gli ha quindi chiesto di guardare dritto negli occhi Horowitz e di giurare di non essere coinvolto in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022)ha inviato un messaggio al suo amico e collegaper provare a scoprire il suonel MCU.hanno recitato insieme nella saga di Star Wars e l'interprete di Rey ha sorpreso, e messo un po' in difficoltà, l'amico e collega per indagare sul suonel MCU. L'attrice è apparsa in un video realizzato da Josh Horowitz per il suo podcast Happy Sad Confused.stava parlando con il giornalista quando gli è stato mostrato il video realizzato da. L'attrice gli ha quindi chiesto di guardare dritto negli occhi Horowitz e di giurare di non essere coinvolto in ...

GamingPark_it : John Boyega non tornerà in Star Wars - orgoglionerd : John Boyega non intende fare ritorno in Star Wars - Orgoglionerd - CinemApp_Cinema : John Boyega di #StarWars rivela: 'Ecco cosa sarebbe dovuto accadere durante la trilogia sequel' - movieplayer_it : John Boyega di #StarWars rivela: 'Ecco cosa sarebbe dovuto accadere durante la trilogia sequel' - FPoleselli : @corrini Se parliamo di attori allora Tom Holland (Billy Elliot, spiderman) Jason Statham, Harry Cavill, Tom Helli… -