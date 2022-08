Inter, colloquio tra Gosens e Inzaghi: il giocatore rassicurato sull’impiego (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel corso dell’edizione tedesca di Sky Sport 24, sono arrivati aggiornamenti sulla situazione di mercato per quel che concerne Robin Gosens. La trattativa tra Inter e Bayern Monaco, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in stallo: i nerazzurri, infatti, vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto, mentre i tedeschi chiedono che si rimanga al diritto. Nel frattempo, Gosens ha parlato direttamente con mister Simone Inzaghi, con l’allenatore che ha rassicurato il suo esterno sull’impiego. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel corso dell’edizione tedesca di Sky Sport 24, sono arrivati aggiornamenti sulla situazione di mercato per quel che concerne Robin. La trattativa trae Bayern Monaco, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in stallo: i nerazzurri, infatti, vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto, mentre i tedeschi chiedono che si rimanga al diritto. Nel frattempo,ha parlato direttamente con mister Simone, con l’allenatore che hail suo esterno. SportFace.

