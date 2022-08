Immobile e malato di Sla | non può ottenere lo Spid | “Deve venire lui”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago –di Sla, ma non può avere lo, ovvero l’identità digitale oggi fondamentale per chiedere molti servizi pubblici. Lo scandaloso blocco burocratico è avvenuto ad Ancona, come riporta Tgcom24. Con la Sla, ma niente. Un uomo paralizzato a letto senza aiuti Si chiama Antonio Brocani, anni 61, ildi Sla impossibilitato ad avere lo, l’identità digitale che serve ad accedere ai servizi di pubblica amministrazione. È la moglie Maila Pigliapoco a denunciare il gravissimo fatto. L’uomo è paralizzato ormai da undici anni, ma non può, in pratica,l’identità. Maila così parla della questione: “Antonio è vivo, lotta per continuare a starci accanto da ormai undici anni, eppurenon ha diritto dilo, ...

Spid strumento indispensabile - 'Non è possibile che unin queste condizioni, allettato e ... sostengono, non può sostituire l'identificazione del soggetto che ovviamente essendoe ...È il caso di chi riceve in donazione un terreno sul quale poi costruisce un. La revoca ... la mancata cura e assistenza del donante; la denuncia presentata nei confronti del donante per ... Malato di Sla e immobile a letto, niente Spid: "Deve venire lui" Antonio Brocani lotta da 11 anni contro la malattia. La moglie: "Non mi danno la possibilità di utilizzare la procura in quanto la stessa non può sostituire l'identificazione del soggetto" ...(ANSA) - MESSINA, 29 AGO - 'Pronti a tutelare la casa degli italiani. La casa è il bene primario attorno alla quale le persone costruiscono ...