-Gran Premio d’Olanda: dove vedere l’evento della F1 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questo fine settimana si terrà il -Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula 1 sul tracciato di Zandvoort. La conformazione della pista potrebbe essere favorevole alla Ferrari. Dopo la batosta subita a Spa-Francorchamps, il team di Maranello ha tutta l’intenzione di riscattarsi e tornare a lottare per la vittoria. L’occasione sarà importante anche per dare un senso all’ultima parte di un anno partito bene, ma poi sprofondato tra guasti ed errori. GP Belgio: Red Bull spaventa tutti nelle PL3 In Olanda la battaglia sarà dura Max Verstappen sarà la Grande occasione di correre davanti al proprio pubblico e fare un ulteriore passo verso il secondo titolo iridato Piloti della sua carriera. Il pilota di casa farà di tutto per cercare di firmare l’ennesimo successo stagionale e regalare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questo fine settimana si terrà il -2022 di Formula 1 sul tracciato di Zandvoort. La conformazionepista potrebbe essere favorevole alla Ferrari. Dopo la batosta subita a Spa-Francorchamps, il team di Maranello ha tutta l’intenzione di riscattarsi e tornare a lottare per la vittoria. L’occasione sarà importante anche per dare un senso all’ultima parte di un anno partito bene, ma poi sprofondato tra guasti ed errori. GP Belgio: Red Bull spaventa tutti nelle PL3 In Olanda la battaglia sarà dura Max Verstappen sarà lade occasione di correre davanti al proprio pubblico e fare un ulteriore passo verso il secondo titolo iridato Pilotisua carriera. Il pilota di casa farà di tutto per cercare di firmare l’ennesimo successo stagionale e regalare ...

Eurosport_IT : Il 29 agosto 2004 un immenso Schumi conquistava il suo 7° mondiale ???? Michael si piazzò al secondo posto al Gran… - ScuderiaFerrari : Il debrief del Gran Premio del Belgio di @marc_gene. #BelgianGP ???? #essereFerrari ?? - lacittanews : ROMA - Max Verstappen si prepara al Gran Premio d'Olanda, dove potrà riabbracciare i suoi tifosi da campione del mo… - Ownerofgmt : RT @Jammasrl: #Quote #Scommesse #scommessesportive #formula1 #quote Scommesse Formula 1: Verstappen profeta in patria nel Gran Premio d’Ola… - dialoghi2022 : #dialoghi continua con altre 20 giornate e 29 eventi -