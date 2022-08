Francesco va a ritirare il regalo di compleanno un casco e muore davanti all’amico | aveva 17 anni

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Si chiamavaFavaro e17la vittima dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 in via San Michele a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso, in Veneto. Come ricostruiscono i quotidiani locali la giovane vittima stava raggiungendo insieme a un amico la loro compagnia a Santa Maria di Feletto. Sembra che il 17enne dovesse incontrare gli amici per ricevere da loro ildi, unnuovo e dopo lo schianto molte persone si sono recate sul posto incuriositi dalle sirene delle ambulanze e della polizia. Inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l’ambulanza automedica e l’elicottero di Treviso Emergenza, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Nonostante le manovre di rianimazione il ...

infoitinterno : Sbatte contro un palo con la moto: Francesco muore a 17 anni. «Stava andando a ritirare il suo casco nuovo» - banaedr : Sbatte contro un palo con la moto: Francesco muore a 17 anni. «Stava andando a ritirare il suo casco nuovo»… - lacittanews : Un tragico destino per Francesco Favaro, un ragazzo di 17 anni, morto in un incidente stradale a bordo della sua mo… - Francesco_Rizz_ : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Stefania #Modestino, la candidata del terzo polo filo-Putin, ad un utente che gli chiede di ritirare la ca… -

leggo.it

... era in sella alla sua moto da enduro, Fantic 50, ed è uscito di strada mentre stava percorrendo via San Michele, non distante dal centro abitato; in prossimità di una curva,è andato fuori ...... potrà salire al rifugio insieme all'ambassador La Sportiva e guida alpinaRatti per ... gratuite, personali e sanificate, dain loco e restituire alla fine dell'esibizione. Sbatte contro un palo con la moto: Francesco muore a 17 anni. «Stava andando a ritirare il suo casco nuovo» Inutile l’arrivo dell’elisoccorso. Il personale medico ha tentato inutilmente di rianimare Francesco Favaro ma non c’è stato nulla da fare. Stava andando a prendere il suo regalo per il compleanno: un ...Un tragico destino per Francesco Favaro, un ragazzo di 17 anni, morto in un incidente stradale a bordo della sua moto da enduro. Il 17enne stava andando a prendere dai suoi amici il regalo ...