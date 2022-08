Esce in lacrime, portato via in barella: brutto infortunio per il calciatore del Napoli Primavera (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la partita tra le squadre della Primavera di Napoli e Sassuolo allo Stadio Piccolo di Cercola, Matteo Marchisano viene portato via in barella. Al 5? del primo tempo il terzino destro mentre si trovava nella propria trequarti del campo incespica e si procura una storta. Il giocatore rimane a terra e non sembra riuscire ad alzarsi, per questo interviene lo staff medico della società azzurra. Matteo Marchisano Napoli Primavera Marchisano, però, nonostante l’intervento dei medici non riEsce a rimanere in campo e, in lacrime, è costretto ad abbandonare il match, necessaria la barella per trasportare il giocatore fuori dal campo. Frustapoli, dunque, è costretto al cambio dopo pochi minuti dall’inizio della partita: al posto di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la partita tra le squadre delladie Sassuolo allo Stadio Piccolo di Cercola, Matteo Marchisano vienevia in. Al 5? del primo tempo il terzino destro mentre si trovava nella propria trequarti del campo incespica e si procura una storta. Il giocatore rimane a terra e non sembra riuscire ad alzarsi, per questo interviene lo staff medico della società azzurra. Matteo MarchisanoMarchisano, però, nonostante l’intervento dei medici non ria rimanere in campo e, in, è costretto ad abbandonare il match, necessaria laper trasportare il giocatore fuori dal campo. Frustapoli, dunque, è costretto al cambio dopo pochi minuti dall’inizio della partita: al posto di ...

Fresatura_Bo : Il Sassuolo ferma il Milan…Berardi sbaglia dagli 11 metri, poi esce dal campo in lacrime causa infortunio - news_modena : Il Sassuolo ferma il Milan…Berardi sbaglia dagli 11 metri, poi esce dal campo in lacrime causa infortunio - Luxgraph : Berardi, brutto infortunio: il giocatore del Sassuolo esce dal campo in lacrime #corriere #news #2022 #italy #world… - TerrinoniL : Berardi, brutto infortunio: il giocatore del Sassuolo esce dal campo in lacrime -