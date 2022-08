Dire che Ronaldo non servirebbe a questo Napoli, è una bestemmia calcistica (Di mercoledì 31 agosto 2022) È finito il tempo della leggerezza, delle corse in Vespa col vento in faccia. Le partite vanno vinte. Soprattutto quelle contro le dieci squadre palesemente più deboli. Anche se il Lecce, quando può, non disdegna di giocare a calcio. Mette in evidenza Colombo e il laterale d’attacco dello Zambia Banda. Napoli-Lecce finisce 1-1. Sì il Napoli crea decisamente di più, ma anche in modo confusionario. Nel processo di crescita di questa squadra, ci stanno serate così. Il processo di crescita è lungo. Spalletti forse gioca troppo col turn-over ma quando farlo se non in queste partite? Cambia sei uomini rispetto alla Fiorentina e gioca con Raspadori e quindi col 4-2-3-1. Un modulo che però finisce con l’essere troppo punitivo per Raspadori che il meglio di sé lo dà comunque in area di rigore. Ancor prima del risultato, a fare notizia sono i palloni toccati da ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) È finito il tempo della leggerezza, delle corse in Vespa col vento in faccia. Le partite vanno vinte. Soprattutto quelle contro le dieci squadre palesemente più deboli. Anche se il Lecce, quando può, non disdegna di giocare a calcio. Mette in evidenza Colombo e il laterale d’attacco dello Zambia Banda.-Lecce finisce 1-1. Sì ilcrea decisamente di più, ma anche in modo confusionario. Nel processo di crescita di questa squadra, ci stanno serate così. Il processo di crescita è lungo. Spalletti forse gioca troppo col turn-over ma quando farlo se non in queste partite? Cambia sei uomini rispetto alla Fiorentina e gioca con Raspadori e quindi col 4-2-3-1. Un modulo che però finisce con l’essere troppo punitivo per Raspadori che il meglio di sé lo dà comunque in area di rigore. Ancor prima del risultato, a fare notizia sono i palloni toccati da ...

