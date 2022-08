Balotelli al Sion, il messaggio di Montella sorprende tutti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo il litigio avvenuto sotto gli occhi di tutti Vincenzo Montella sorprende e sui social saluta con affetto Mario Balotelli, augurandogli il meglio. La lite, avvenuta nel post-partita di Adana Demispor-Ümraniyespor, si era innescata dopo una palla persa di Mario sul finale di partite che rischiava di portare la squadra avversaria a pareggiare 1-1: non appena l’arbitro fischia, Montella corre verso di lui e gli punta il dito contro urlandogli qualcosa, la risposta di Super Mario fa surriscaldare ancora di più il tecnico che gli dà addosso. A dividere i due ci pensa lo staff della squadra e ciò che ne consegue è il video virale della discusSione. Montella su Instagram Super Mario, però, non smette di sorprendere e sul rush finale di calciomercato ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo il litigio avvenuto sotto gli occhi diVincenzoe sui social saluta con affetto Mario, augurandogli il meglio. La lite, avvenuta nel post-partita di Adana Demispor-Ümraniyespor, si era innescata dopo una palla persa di Mario sul finale di partite che rischiava di portare la squadra avversaria a pareggiare 1-1: non appena l’arbitro fischia,corre verso di lui e gli punta il dito contro urlandogli qualcosa, la risposta di Super Mario fa surriscaldare ancora di più il tecnico che gli dà addosso. A dividere i due ci pensa lo staff della squadra e ciò che ne consegue è il video virale della discuse.su Instagram Super Mario, però, non smette dire e sul rush finale di calciomercato ...

Ekremkonur : ?? Mario Balotelli ?? Sion ?? - GoalItalia : Nuova avventura per Balotelli: oggi visite e firma col Sion ?????? - DiMarzio : Mario #Balotelli ha scelto il #Sion: oggi sarà in Svizzera per visite e firma. Rifiutata la proposta dell'… - LeBombeDiVlad : ???? #Sion, #Balotelli riparte dalla Svizzera ?? La firma #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - Gianluca270395 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: #Balotelli in Svizzera, riparte dal #Sion -