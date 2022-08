Addio a Gorbaciov, ultimo leader Urss e Nobel per la pace. No a funerali di stato (Di mercoledì 31 agosto 2022) - E' scomparso ieri a 91 anni. Fu protagonista di una stagione di cambiamenti che hanno segnato la storia: la fine della guerra fredda e la disgregazione dell'impero sovietico Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 31 agosto 2022) - E' scomparso ieri a 91 anni. Fu protagonista di una stagione di cambiamenti che hanno segnato la storia: la fine della guerra fredda e la disgregazione dell'impero sovietico

chetempochefa : Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. - riotta : Addio all'ultimo leader russo del XX secolo #Gorbaciov Un onore avere raccontato @Corriere le sue alterne vicende d… - sole24ore : ?? Nella serata del 30 agosto Mikhail Gorbaciov, l’ultimo segretario generale del Pcus e ultimo Presidente dell’Urss… - quisques : RT @manuela_repetti: I veri Leaders sono quelli che lavorano per la pace Sono quelli che agiscono per migliorare la vita del popolo e non l… - AntonioBruno0 : RT @fam_cristiana: Addio a #Gorbaciov, l'ultimo leader dell'URSS -