A Venezia Coco Chanel e Ernest Beaux a confronto sul profumo N°5

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Life&People.it Il progetto Rencontres permetterà di assistere all’incontro trae il profumiereper mettere a punto la creazione delN°5. Grazie alla realtà aumentata si potrà ascoltare la loro conversazione e lo scambio di idee sulla fragranza esclusiva che dopo 100 anni conserva ancora il suo fascino unico. L’opera interattiva e multisensoriale creata dalla maison della stilista francese e presentata in partnership con Atelier Daruma è stata selezionata per partecipare al Festival del Cinema di, nella sezione Venice Immersive Competition che si terrà da oggi 31 agosto fino al 10 settembre. Come nasce ilN.5?inizia a pensare alla creazione di ...