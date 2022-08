A quanto ammonta il patrimonio di Julia Roberts? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Julia Roberts vanta un patrimonio stimato intorno ai 170 milioni di dollari oltre che ha molti riconoscimenti avuti durante la sua lunga carriera. A renderla famosa è stato il film Pretty Woman dopo essersi fatta notare in Fiori d’acciaio. In entrambe i film si è conquistata il Golden Globe e due nomination agli Oscar: una come attrice non protagonista e uno come attrice protagonista. Da allora il suo successo non si è più arrestato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… A quanto ammonta il patrimonio della famosa tennista Serena Williams? Vediamo quali sono le cifre ufficiali che riguardano la famosa sportiva A quanto ammonta il patrimonio della famosa ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 agosto 2022)vanta unstimato intorno ai 170 milioni di dollari oltre che ha molti riconoscimenti avuti durante la sua lunga carriera. A renderla famosa è stato il film Pretty Woman dopo essersi fatta notare in Fiori d’acciaio. In entrambe i film si è conquistata il Golden Globe e due nomination agli Oscar: una come attrice non protagonista e uno come attrice protagonista. Da allora il suo successo non si è più arrestato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Aildella famosa tennista Serena Williams? Vediamo quali sono le cifre ufficiali che riguardano la famosa sportiva Aildella famosa ...

