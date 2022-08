Zelensky: "L'Aiea eviti il pericolo di un disastro nucleare" (Di martedì 30 agosto 2022) "Vogliamo che la missione dell'Aiea guidata dal direttore Grossi trovi un modo attraverso i corridoi di sicurezza di raggiungere l'impianto di Zaporizhzhia e faccia il massimo per evitare il pericolo" ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) "Vogliamo che la missione dell'guidata dal direttore Grossi trovi un modo attraverso i corridoi di sicurezza di raggiungere l'impianto di Zaporizhzhia e faccia il massimo per evitare il" ...

