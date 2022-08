US Open 2022: Daria Snigur firma la splendida impresa, eliminata Simona Halep (Di martedì 30 agosto 2022) Si apre in maniera decisamente clamorosa la parte di tabellone di Camila Giorgi, Madison Keys e Coco Gauff. L’azzurra e le due americane, infatti, si ritrovano con l’ottavo sguarnito in virtù dell’eliminazione di Simona Halep. La rumena, numero 7 del seeding, subisce per la quarta volta in carriera una sconfitta al primo turno. A eliminarla la rumena Daria Snigur per 6-2 0-6 6-4. Passata dalle qualificazioni, Snigur si trovava alla prima esperienza in tabellone principale in uno Slam della propria vita, e l’ha sfruttata benissimo, complice anche una Halep non proprio al massimo (benché le statistiche segnino numeri simili in fatto di vincenti-errori gratuiti: 13-30 Halep, 11-27 Snigur, se non altro per via degli estremi dei primi due set). Si tratta ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Si apre in maniera decisamente clamorosa la parte di tabellone di Camila Giorgi, Madison Keys e Coco Gauff. L’azzurra e le due americane, infatti, si ritrovano con l’ottavo sguarnito in virtù dell’eliminazione di. La rumena, numero 7 del seeding, subisce per la quarta volta in carriera una sconfitta al primo turno. A eliminarla la rumenaper 6-2 0-6 6-4. Passata dalle qualificazioni,si trovava alla prima esperienza in tabellone principale in uno Slam della propria vita, e l’ha sfruttata benissimo, complice anche unanon proprio al massimo (benché le statistiche segnino numeri simili in fatto di vincenti-errori gratuiti: 13-30, 11-27, se non altro per via degli estremi dei primi due set). Si tratta ...

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - Open_gol : Draghi non trova fondi per gli interventi sulle bollette e il carovita. Ma le imprese di gas ed elettricità non han… - Open_gol : Il candidato dei progressisti: sbagliato tagliare i fondi al sistema sanitario nazionale - giomo2 : RT @Open_gol: «Il pm non ha fatto nulla per rimuovere il tweet. La faccia di mio figlio è sempre lì alla mercé di potenziali facinorosi» ht… - Open_gol : Secondo le ricostruzioni dem, il responsabile sarebbe Gianni Moscherini, che avrebbe definito l'ex ministra «bambol… -