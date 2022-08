Sconvolgenti previsioni | il caldo record di quest’anno sarà la norma | C’è una data

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 30 agosto 2022) L’ondiche ha colpito tutta l’Europa, in particolare città come Londra, potrebbe essere fra pochi anni la temperatura standard estiva entro il 2035. Ledegli esperti su quello che ci aspetta nei prossimi anni se non si opta per un intervento coordinato su clima ed emissioni Non ci sono paragoni a cui fare riferimento per poter spiegare l’ondiche ha colpito l’Europa intera durante questa estate 2022. Unico esempio affine è stato il 2003, quando le temperature damisero in ginocchio tanto l’Italia quanto l’Europa. Ma il punto della situazione è un altro, ossia che il trend che ci aspetta da qui a pochi anni, precisamente il 2035, è destinato a peggiorare ulteriormente. Non è il catastrofismo a parlare, ma sono i dati emersi dal ...