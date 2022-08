Sassuolo Milan 0-0 LIVE: Maignan para il rigore a Berardi (Di martedì 30 agosto 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Milan si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Sassuolo Milan 0-0 MOVIOLA 1? – È iniziato il match. 8? Occasione Pobega – Inserimento del centrocampista ex Torino che va alla conclusione con il mancino ma Consigli respinge. Poi Leao spara alto. 13? Occasione Leao – Gran conclusione con il destro da parte del portoghese: palla alta ma non di poco. 18? Occasione Diaz – Stavolta è il turno di Brahim Diaz che si fa vedere con un destro velenoso rasoterra che finisce a lato, controllato però da Consigli. 22? Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? – È iniziato il match. 8? Occasione Pobega – Inserimento del centrocampista ex Torino che va alla conclusione con il mancino ma Consigli respinge. Poi Leao salto. 13? Occasione Leao – Gran conclusione con il destro da parte del portoghese: palla alta ma non di poco. 18? Occasione Diaz – Stavolta è il turno di Brahim Diaz che si fa vedere con un destro velenoso rasoterra che finisce a lato, controllato però da Consigli. 22? Calcio ...

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - internewsit : LIVE Serie A - Sassuolo-Milan, Berardi fallisce l'1-0 dal dischetto: sempre 0-0! - - milansette : Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: riecco Kjaer, nove mesi dopo. Chance per Pobega #acmilan #rossoneri -