Roma, Ranieri: «Scudetto? Il Mondiale un vantaggio per Mourinho» (Di martedì 30 agosto 2022) L’allenatore italiano Ranieri ha parlato delle possibilità Scudetto della Roma di José Mourinho Claudio Ranieri, allenatore italiano che ha guidato anche la Roma, squadra del suo cuore, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle possibilità Scudetto dei giallorossi. vantaggio Mondiale – «José potrà tenere i suoi vicino, senza neppure il rischio che corrano infortuni. Per un allenatore è senz’altro una cosa positiva, anche se mi lasci dire, da italiano, che la Nazionale che non partecipi al Mondiale è senz’altro una cosa triste». CAMPIONATO EQUILIBRATO – «È una Serie A bellissima, ma se si ricorda io lo avevo già pronosticato. Vedere sei squadre appaiate al vertice, e poi Inter, Juventus e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) L’allenatore italianoha parlato delle possibilitàdelladi JoséClaudio, allenatore italiano che ha guidato anche la, squadra del suo cuore, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle possibilitàdei giallorossi.– «José potrà tenere i suoi vicino, senza neppure il rischio che corrano infortuni. Per un allenatore è senz’altro una cosa positiva, anche se mi lasci dire, da italiano, che la Nazionale che non partecipi alè senz’altro una cosa triste». CAMPIONATO EQUILIBRATO – «È una Serie A bellissima, ma se si ricorda io lo avevo già pronosticato. Vedere sei squadre appaiate al vertice, e poi Inter, Juventus e ...

