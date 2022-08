“Non so dire di no”: Mara Venier, incredibile dichiarazione. Cosa sta emergendo (Di martedì 30 agosto 2022) “Non so dire di no”: Mara Venier, l’incredibile dichiarazione della nota presentatrice lascia tutti senza parole. Cosa sta emergendo? Scopriamolo. Mara Venier è una delle donne più amate del mondo dello… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 30 agosto 2022) “Non sodi no”:, l’della nota presentatrice lascia tutti senza parole.sta? Scopriamolo.è una delle donne più amate del mondo dello… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

NicolaPorro : ?? Un’altra cantante all’attacco della Meloni. Il nostro @DelpapaMax non si trattiene e non le manda a dire... ?? - ladyonorato : Vediamo se i virostar continueranno a dire che “non sono sperimentali”… Omicron Boosters Weren’t Tested in People |… - LaVeritaWeb : La nazione ha stabilito per legge che attori e modelli per le pubblicità devono essere neri. Via dagli spot pure gl… - contessaelvira : RT @fuoridalcorotv: 'Non si poteva dire che c'erano altre cure oltre al vaccino' @mariogiordano5 a #Fuoridalcoro - giammari59 : RT @NicolaPorro: ?? Un’altra cantante all’attacco della Meloni. Il nostro @DelpapaMax non si trattiene e non le manda a dire... ?? https://t.… -