Meloni: "Sì al rigassificatore a Piombino solo se non ci sono alternative"

AGI - "I rigassificatori vanno fatti e vanno fatti nel tempo che è stato definito perchè noi dobbiamo liberarci dalla dipendenza del gas russo. Se c'è un modo per fare un rigassificatore non a Piombino che è una città che ha già pagato molto anche per l'assenza di bonifiche sarebbe meglio, se non ci sono alternative per me l'approvviggionamento energetico è una priorità ma bisognerà però parlare molto seriamente del ruolo del comune e delle compensazioni che vanno al comune di Piombino". Il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, intervienwe così sul tema dei rigassificatori alla trasmissione 'Fuori dal Coro'. La flat tax? "Penso che la flat tax all'inizio vada fatta sui redditi incrementale". Il blocco navale nel programma sull'immigrazione? "Salvini probabilmente non è d'accordo sul ..."

AndreaMarcucci : La penso come @bendellavedova, #Meloni deve dire a Piombino cosa pensa del rigassificatore. Quanto al #Pd, la posiz… - FrancescoBonif1 : Il Pd a Roma vota per il rigassificatore e poi dopo una settimana di campagna elettorale chiede la valutazione di… - CarloCalenda : Un passo concreto è stato proposto da #Draghi. Serve il rigassificatore a Piombino. Se convincete la Meloni e il vo… - whilecromar : Meloni a Fuori dal Coro: 'I rigassificatori vanno fatti, nel tempo che è stato definito. Se c'è un modo per fare un… - quinewsvaldicor : Rigassificatore Piombino, Meloni scioglie i dubbi -