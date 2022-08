Juventus | Donati | «E’ la solita squadra che non bada al gioco»

(Di martedì 30 agosto 2022) Massimo, ex centrocampista e ora allenatore, parla dell’attuale situazione in casa: le sue dichiarazioni Massimoha parlato così della situazione in casa bianconera anews24. LE PAROLE – «Ho visto laJuve, unaquadrata che sa quello che vuole, non pensa all’estetica ma a prendersi il risultato e quindi è difficile vedere delle partite spettacolari da parte sua. Fa eccezione il primo tempo della partita contro la Roma, in cui certamente meritava molto di più. Ma quando ti manca gente come Pogba o Di Maria, che sono i top player di questa, che ti possono risolvere la partita, può succedere. Mi piace l’approccio e la determinazione che i giocatori mettono in campo, mi è sembrata fin qui una Juve ben ...

In campionato: nel 1997, in Serie A, in casa dellako per 2 - 0, nel 2003, in A, con la ... I giallorossi risposero con: Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini,; Majer (68' Petriccione), ... Donati: «Solita Juve di Allegri. Paredes Credo che...» ESCLUSIVA Massimo Donati, ex centrocampista e ora allenatore, parla dell'attuale situazione in casa Juventus: le sue dichiarazioni Massimo Donati ha parlato così della situazione in casa bianconera a Juventusne ...(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle dei calciatori di Juventus e Roma al termine dell'anticipo della terza giornata di campionato. -Juventus- Szczesny 6; De Sciglio 5.5, Bremer 6.5, Danilo 6.5, ...