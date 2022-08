Istat, picco di mortalità a luglio. Numeri più alti della media tra gli over 80: decessi dovuti al caldo record (Di martedì 30 agosto 2022) Nel 2022 calano i decessi rispetto ai due anni precedenti, quando il Paese era ancora in piena pandemia, ma un picco importante di morti si registra nel mese di luglio. Secondo quanto si legge nell’ultimo report Istat sui dati consolidati a livello comunale per i decessi verificatisi entro il 30 giugno 2022 e una stima a livello regionale per il mese di luglio, sono gli anziani con più di 80 anni ad aver fatto registrare l’incremento di morti maggiore, soprattutto nel mese più caldo dell’anno: Numeri probabilmente collegati all’eccezionale ondata di caldo che ha investito l’Italia. Nei primi 6 mesi del 2022 si registrano in totale 357 mila decessi, ossia 21mila in meno rispetto al 2020 e 16mila in meno dello scorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Nel 2022 calano irispetto ai due anni precedenti, quando il Paese era ancora in piena pandemia, ma unimportante di morti si registra nel mese di. Secondo quanto si legge nell’ultimo reportsui dati consolidati a livello comunale per iverificatisi entro il 30 giugno 2022 e una stima a livello regionale per il mese di, sono gli anziani con più di 80 anni ad aver fatto registrare l’incremento di morti maggiore, soprattutto nel mese piùdell’anno:probabilmente collegati all’eccezionale ondata diche ha investito l’Italia. Nei primi 6 mesi del 2022 si registrano in totale 357 mila, ossia 21mila in meno rispetto al 2020 e 16mila in meno dello scorso ...

