Invita un amico a cena | poi lo deruba e chiede un riscatto

(Di martedì 30 agosto 2022) Hato una casa sua a Trapani, per poi proporgli anche di fermarsi a dormire lì. L'ospite, 25 anni, ha accettato ma il giorno dopo si è accorto di non avere più il portafogli, che conteneva 550 euro, la...

QdSit : I Carabinieri hanno denunciato per furto aggravato, tentata estorsione e indebito utilizzo di carta di credito un 2… - palermo24h : Trapani invita amico a casa, lo deruba e chiede riscatto. Denunciato - SkyTG24 : Trapani: invita amico a casa, lo deruba e chiede riscatto. Denunciato - palermo24h : Trapani invita l’amico a bere, lo deruba e poi chiede il riscatto - palermo24h : L’amico lo invita a casa, ma lo deruba e chiede riscatto -

1' DI LETTURAuna bere a casa sua a Trapani e poi gli propone di rimanere a dormire. Lui grato accetta, ma l'indomani non trovava più il portafoglio, che conteneva 550 euro in contanti, la carta di ...una bere a casa sua a Trapani e poi gli propone di rimanere a dormire. Lui - grato - accetta, ma l'indomani non trova più il portafoglio con 550 euro in contanti, la carta di credito, il ...I Carabinieri di Trapani hanno recuperato solo parte della refurtiva. Il 27enne è stato denunciato per furto aggravato, tentata estorsione ...TRAPANI - Avrebbe invitato un "amico" a bere a casa sua, proponendogli successivamente di trascorrere lì la notte. Peccato che al suo risveglio non ...