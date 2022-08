GF Vip 7, Signorini va su tutte le furie: un vippone si sarebbe già ritirato (Di martedì 30 agosto 2022) Manca ormai pochissimo alla settima edizione del Grande Fratello Vip e il cast continua ad essere tutt’altro che certo. L’ultima voce rivela un altro problema a cui Alfonso Signorini avrebbe reagito con una vera e propria lavata di capo. Non a caso, uno dei concorrenti previsti nel cast si sarebbe tirato indietro a pochissimo dall’inizio dell’avventura. I motivi non si conoscono bene, ma pare che il conduttore avesse puntato molto su di lui e sulla sua storia. GF Vip 7, svelati altri due concorrenti ufficiali Tutto pronto per il 19 settembre, data di esordio del reality show di Canale 5, e pian piano prende forma il cast Grande Fratello Vip 7: un vippone si è già ritirato? Sembra incredibile ma pare proprio che ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 agosto 2022) Manca ormai pochissimo alla settima edizione del Grande Fratello Vip e il cast continua ad essere tutt’altro che certo. L’ultima voce rivela un altro problema a cui Alfonsoavrebbe reagito con una vera e propria lavata di capo. Non a caso, uno dei concorrenti previsti nel cast sitirato indietro a pochissimo dall’inizio dell’avventura. I motivi non si conoscono bene, ma pare che il conduttore avesse puntato molto su di lui e sulla sua storia. GF Vip 7, svelati altri due concorrenti ufficiali Tutto pronto per il 19 settembre, data di esordio del reality show di Canale 5, e pian piano prende forma il cast Grande Fratello Vip 7: unsi è già? Sembra incredibile ma pare proprio che ...

