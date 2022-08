Gas: vertice europeo in Danimarca. Apertura sul “price cap”. Il prezzo scende sotto i 260 euro (Di martedì 30 agosto 2022) Oggi, 30 agosto 2022, in Danimarca incontro internazionale sull'indipendenza energetica della Russia, con la Von der Leyen. Mentre l'europa accelera e fissa al 9 settembre il Consiglio dei ministri dell'Energia, il prezzo del gas inizia scendere e nel Governo italiano c'è cauto ottimismo sulla proposta di un price cap Ue dopo l'Apertura da parte della Germania L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 30 agosto 2022) Oggi, 30 agosto 2022, inincontro internazionale sull'indipendenza energetica della Russia, con la Von der Leyen. Mentre l'pa accelera e fissa al 9 settembre il Consiglio dei ministri dell'Energia, ildel gas iniziare e nel Governo italiano c'è cauto ottimismo sulla proposta di uncap Ue dopo l'da parte della Germania L'articolo proviene da Firenze Post.

