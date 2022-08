(Di martedì 30 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Intervenireilenergia e l'inflazione “è assolutamente la priorità”. Lo dice in un'intervista all'Italpress Annamaria, ex segretaria generale della Cisl e capolista del Pd nel collegio di Palermo, Marsala e Gela al Senato.“Dobbiamo tutelare l'economia del Paese, le nostre imprese e le famiglie. Bisogna agire immediatamente sia a livello europeo con un tetto al prezzo e anche a livello nazionale, scorporando il prezzo del gas da quello dell'elettricità, calmierando leper imprese e famiglie. E' assolutamente necessario un”, sottolinea, per la quale si potrebbe anche fare ricorso a uno scostamento di bilancio “se fosse necessario”, ma “sarebbe molto meglio aumentare la tassazione su chi specula ...

La Provincia di Cremona e Crema

E cosa ne pensano l'ex leader della Cgil, Susanna Camusso, e Annamaria, già segretaria ... Hanno già funzionato, quindi noninventarsi niente di nuovo. Non costano un euro alle tasse dello ...... nonostante non abbia radici familiari e politiche in Sicilia: "Per fare gli interessi di una regione nonessere nati lì, ma avere una cultura del lavoro, cosa che Annamariaha: sappiamo ... Furlan "Serve subito un intervento sociale contro il caro bollette" PALERMO (ITALPRESS) - Intervenire contro il caro energia e l'inflazione "è assolutamente la priorità". Lo dice in un'intervista all'Italpress Annamaria F ...