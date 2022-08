Draghi ai ministri: “Serve sforzo eccezionale: obiettivo 121 provvedimenti a settembre” (Di martedì 30 agosto 2022) Chiudere quanti più dossier possibili prima delle elezioni, lasciando meno incombenze possibili al futuro esecutivo. La Presidenza del Consiglio ha chiesto ai Ministeri uno sforzo eccezionale per i prossimi due mesi per completare l'attuazione del programma di governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Chiudere quanti più dossier possibili prima delle elezioni, lasciando meno incombenze possibili al futuro esecutivo. La Presidenza del Consiglio ha chiesto ai Ministeri unoper i prossimi due mesi per completare l'attuazione del programma di governo. L'articolo .

