Caro energia, Salvini: “Seguire modello Macron” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo Seguire il modello Macron in Francia, servono in Italia subito 30 miliardi di euro, anche in deficit, altrimenti rischiamo una strage di posti di lavoro. La Francia sta investendo decine di miliardi di euro da distribuire a chi produce e distribuisce energia per avere un tetto massimo all’aumento delle bollette. Bisogna intervenire adesso”. Lo ha detto Matteo Salvini a Gela, parlando del Caro energia. “Ottobre è lontano – dice – spero che Letta accolga questo impegno, va bene aspettare l’intervento dell’Europa, ma bisogna agire subito”. “Continuo a fare appelli a tutti i partiti di trovarci, unirci e risolvere il problema luce e gas. Mi stupisce il silenzio di altri, della Sinistra, sulla soluzione per gli aumenti delle bollette di luce e ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamoilin Francia, servono in Italia subito 30 miliardi di euro, anche in deficit, altrimenti rischiamo una strage di posti di lavoro. La Francia sta investendo decine di miliardi di euro da distribuire a chi produce e distribuisceper avere un tetto massimo all’aumento delle bollette. Bisogna intervenire adesso”. Lo ha detto Matteoa Gela, parlando del. “Ottobre è lontano – dice – spero che Letta accolga questo impegno, va bene aspettare l’intervento dell’Europa, ma bisogna agire subito”. “Continuo a fare appelli a tutti i partiti di trovarci, unirci e risolvere il problema luce e gas. Mi stupisce il silenzio di altri, della Sinistra, sulla soluzione per gli aumenti delle bollette di luce e ...

