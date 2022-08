Bloccati su Cervino chiuso per frane, in salvo e denunciati (Di martedì 30 agosto 2022) Recuperati illesi ma sfiniti dall'elisoccorso poco sotto la cima del Cervino (4.478 metri), due alpinisti sono stati denunciati per aver violato l'ordinanza che ha chiuso temporaneamente la via ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Recuperati illesi ma sfiniti dall'elisoccorso poco sotto la cima del(4.478 metri), due alpinisti sono statiper aver violato l'ordinanza che hatemporaneamente la via ...

