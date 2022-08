Avanti Berrettini e Giorgi, fuori Sonego e Trevisan (Di martedì 30 agosto 2022) Buona la prima per Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro, n. 14 al mondo e testa di serie n. 13 a New York, ha battuto all'esordio il cileno Nicolas Jarry, n. 123 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Un successo senza storie per Berrettini che ha impiegato un'ora e 58 minuti, chiudendo in tre set con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3.Berrettini sfiderà al secondo turno il lucky loser francese Hugo Grenier, n. 119 al mondo. Esce di scena invece Lorenzo Sonego, battuto dall'australiano Jordan Thompson in rimonta al quinto (2-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-4). Partita anomala, con l'azzurro che parte subito forte vincendo i primi due set in scioltezza ma poi subisce il ritorno di Thompson. L'azzurro nel finale accusa anche problemi fisici.Nel tabellone femminile, esordio positivo per Camila Giorgi. La ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 agosto 2022) Buona la prima per Matteoagli US Open. Il tennista azzurro, n. 14 al mondo e testa di serie n. 13 a New York, ha battuto all'esordio il cileno Nicolas Jarry, n. 123 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Un successo senza storie perche ha impiegato un'ora e 58 minuti, chiudendo in tre set con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3.sfiderà al secondo turno il lucky loser francese Hugo Grenier, n. 119 al mondo. Esce di scena invece Lorenzo, battuto dall'australiano Jordan Thompson in rimonta al quinto (2-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-4). Partita anomala, con l'azzurro che parte subito forte vincendo i primi due set in scioltezza ma poi subisce il ritorno di Thompson. L'azzurro nel finale accusa anche problemi fisici.Nel tabellone femminile, esordio positivo per Camila. La ...

