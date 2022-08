Antonella Elia e Valeria Graci entrano nella squadra di Citofonare Rai 2 (Di martedì 30 agosto 2022) Antonella Elia - Instagram Due new entry per la seconda edizione di Citofonare Rai 2. Il programma domenicale, condotto da Paola Perego e Simona Ventura, accoglierà infatti nel suo team anche Antonella Elia e Valeria Graci. La novità è stata annunciata da Paola Perego stamattina in occasione della conferenza stampa indetta per presentare l’intrattenimento daytime Rai della stagione 2022/2023. Entrando nello specifico, Antonella Elia sarà a contatto con la gente e girerà tutta l’Italia per raccontare le storie d’amore. Valeria Graci invece, vista di recente a Striscia La Notizia e prossimamente nel cast di Nudi per la Vita, sarà in studio per ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 30 agosto 2022)- Instagram Due new entry per la seconda edizione diRai 2. Il programma domenicale, condotto da Paola Perego e Simona Ventura, accoglierà infatti nel suo team anche. La novità è stata annunciata da Paola Perego stamattina in occasione della conferenza stampa indetta per presentare l’intrattenimento daytime Rai della stagione 2022/2023. Entrando nello specifico,sarà a contatto con la gente e girerà tutta l’Italia per raccontare le storie d’amore.invece, vista di recente a Striscia La Notizia e prossimamente nel cast di Nudi per la Vita, sarà in studio per ...

