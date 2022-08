Allegri “Abbiamo regalato 4 punti, vincere con lo Spezia” (Di martedì 30 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo regalato quattro punti contro Sampdoria e Roma, domani dobbiamo assolutamente vincere”. Massimiliano Allegri lancia un messaggio chiaro alla sua squadra dopo gli ultimi due pareggi in campionato. Domani la Juventus tornerà in campo contro lo Spezia per la 4^ giornata di Serie A. “I nostri avversari hanno quattro punti e stanno facendo buone cose. Dobbiamo aggredire subito la partita, serve l'approccio giusto con grande rispetto dello Spezia – ha sottolineato il tecnico bianconero in conferenza stampa – In campionato bisogna viaggiare a una velocità di crociera, bisogna essere costanti. Recupereremo i punti persi, la continuità è fondamentale”. Per quanto riguarda la formazione, Allegri ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – “quattrocontro Sampdoria e Roma, domani dobbiamo assolutamente”. Massimilianolancia un messaggio chiaro alla sua squadra dopo gli ultimi due pareggi in campionato. Domani la Juventus tornerà in campo contro loper la 4^ giornata di Serie A. “I nostri avversari hanno quattroe stanno facendo buone cose. Dobbiamo aggredire subito la partita, serve l'approccio giusto con grande rispetto dello– ha sottolineato il tecnico bianconero in conferenza stampa – In campionato bisogna viaggiare a una velocità di crociera, bisogna essere costanti. Recupereremo ipersi, la continuità è fondamentale”. Per quanto riguarda la formazione,ha ...

