Von der Leyen | Prepararsi a un possibile stop del gas russo

Agenzia_Ansa : Von der Leyen: 'Stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell'elettric… - petergomezblog : Modestino, capolista in Campania di Calenda, ecco cosa scriveva su Facebook fino a pochi giorni fa: “Renzi è un pin… - fattoquotidiano : Modestino, capolista in Campania di Calenda: “Renzi è un pinocchio, von der Leyen una cameriera”. E su Putin: “La s… - pippokid : Von der Leyen: al lavoro su riforma mercato elettricità - Europa - - NewsletterLeggo : Digitale, von der Leyen: “Evitare dipendenza da Cina” * Bonus trasporti, incognita interoperabilità * Netflix a met… -

Sul tema energia è intervenuta anche la presidente della Commissione Europea, UrsulaLeyen , intervenendo allo Strategic Forum di Bled, in Slovenia, che quest'anno si riunisce all'insegna del ..."Dobbiamo prepararci a una potenziale interruzione totale del gas russo". Lo ha ribadito la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen intervenendo al Forum di Bled, in cui ha ricordato le misure Ue per liberarsi dal giogo di Mosca. "Stiamo diversificando i nostri fornitori alla velocita' della luce: la fornitura di gas ...'Dobbiamo prepararci a una potenziale interruzione totale del gas russo'. Lo ha ribadito la presidente della Commissione europea Ursula von der ...(ANSA) - BELGRADO, 29 AGO - "Non ci siano dubbi: i nostri amici dei Balcani occidentali fanno parte della nostra famiglia europea" e per rinvigorire la prospettiva Ue della regione balcanica "dobbiamo ...