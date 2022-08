Verona, l’auto si ribalta: un ragazzo di 21 anni non torna più a casa (Di lunedì 29 agosto 2022) Ennesimo incidente mortale sulle strade del nostro paese. La vittima un ragazzo di appena 21 anni che è morto schiacciato dall’auto. Un’altra vita che finisce troppo presto, stroncata da un incidente stradale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di un giovane di appena 21 anni. Ansa /Savina Abbondio/archivioSi chiamava Sedrik Pavana ed era alla guida alla guida di una Fiat Panda. Insieme a lui un amico. Sedrik per ragioni ancora in fase di analisi, ha perso il controllo dell’auto: la macchina si è ribaltata dopo aver urtato una canaletta irrigua agricola. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di lunedì 22 agosto a Verona, nella zona dello stadio Bentegodi. Il 21enne è morto all’istante, mentre è rimasto ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 agosto 2022) Ennesimo incidente mortale sulle strade del nostro paese. La vittima undi appena 21che è morto schiacciato dal. Un’altra vita che finisce troppo presto, stroncata da un incidente stradale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di un giovane di appena 21. Ansa /Savina Abbondio/archivioSi chiamava Sedrik Pavana ed era alla guida alla guida di una Fiat Panda. Insieme a lui un amico. Sedrik per ragioni ancora in fase di analisi, ha perso il controllo del: la macchina si èta dopo aver urtato una canaletta irrigua agricola. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di lunedì 22 agosto a, nella zona dello stadio Bentegodi. Il 21enne è morto all’istante, mentre è rimasto ...

