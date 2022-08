Serie A 2022/2023, statistiche quarta giornata: sei vittorie di fila per il Milan in casa del Sassuolo (Di lunedì 29 agosto 2022) quarta giornata di Serie A, il turno comincia martedì 30 agosto alle 18,30 con la partita Sassuolo- Milan: in questo stadio il 22 maggio scorso i rossoneri hanno conquistato il diciannovesimo scudetto, la squadra di Pioli si è aggiudicata le ultime sei trasferte su questo campo con i neroverdi in campionato e qualora vincesse anche la prossima registrerebbe la propria striscia record di vittorie esterne consecutive nel torneo contro un singolo avversario. Alle 20,45 l’Inter ospita la Cremonese: i nerazzurri hanno ottenuto 11 successi in 14 gare nella competizione contro i grigiorossi (due pareggi e una sconfitta) e nella metà delle occasioni hanno chiuso il match mantenendo la porta inviolata. Contemporaneamente la Roma riceve il Monza: i giallorossi si sono aggiudicati entrambi i ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022)diA, il turno comincia martedì 30 agosto alle 18,30 con la partita: in questo stadio il 22 maggio scorso i rossoneri hanno conquistato il diciannovesimo scudetto, la squadra di Pioli si è aggiudicata le ultime sei trasferte su questo campo con i neroverdi in campionato e qualora vincesse anche la prossima registrerebbe la propria striscia record diesterne consecutive nel torneo contro un singolo avversario. Alle 20,45 l’Inter ospita la Cremonese: i nerazzurri hanno ottenuto 11 successi in 14 gare nella competizione contro i grigiorossi (due pareggi e una sconfitta) e nella metà delle occasioni hanno chiuso il match mantenendo la porta inviolata. Contemporaneamente la Roma riceve il Monza: i giallorossi si sono aggiudicati entrambi i ...

