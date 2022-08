Pago in esclusiva | “Cagliari | devi tornare in serie A”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Sotto il segno delle Olimpiadi del Cuore. In Toscana, direzione Versilia, in questi giorni al Gran Galà di Forte dei Marmi abbiamo incontrato alcuni personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Tra di loro Pacifico Settembre, noto a tutti come(ex Temptation Island Vip). Il cantante di Quartu Sant’Elena, in provincia di, ha parlato dei suoi progetti e del suo club del cuore, ilCalcio. Ciao, come sempre sei qui per questo nell’impegno dedicato alla beneficenza, giusto? Esatto, è sempre un piacere star qui. Aiutare le persone bisognose è una cosa bella, che aiuta anche chi si presta a farlo. Che progetti hai per l’immediato? Farai ancora Tv? Non lo so se andrò in Tv. Di certo continuerò a suonare. Questo è il mio primo obiettivo. DelCalcio che ci ...

Juventus News 24

... il ragazzo, nondelle polemiche che lo riguardano (da ultimo soprattutto per le sue posizioni ... video e altre produzioni in, previo un abbonamento mensile, o altre funzioni come le ...Lei può anche sbottare alla Totò: "E io!". Ma non può ignorare che i successi delle nazionali ... Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite ine 3 in co -a giornata. ... Disservizi Dazn, Boniek non ci sta: «Pago ma non vedo niente» Canone Rai, l'aumento in vista è sempre più probabile, scopriamo però quale è il trucco per non pagarlo definitivamente.Il condomino che chiude il passaggio deve pagare il costo del prolungamento dei lavori. Non paga, invece, il maggior onorario chiesto dall'avvocato. Un'interessante sentenza del Tribunale di Napoli (l ...