Ozzy Osbourne contro gli Stati Uniti per le armi e la violenza: “Voglio tornare a casa” (Di lunedì 29 agosto 2022) Un lungo sfogo di Ozzy Osbourne contro gli Stati Uniti è venuto fuori durante un’intervista rilasciata al The Observer. Il Principe delle Tenebre ha fatto esplodere il pubblico dei Commonwealth Games di Birmingham salendo sul palco insieme a Tony Iommi ed esibendosi sulle note di Paranoid, vera e propria pietra miliare dei Black Sabbath. Birmingham è casa sua, e da troppo tempo Ozzy soffre la nostalgia del suo Regno Unito. Insieme alla moglie Sharon, infatti, vive a Los Angeles e insieme soffrono gli effetti di una eccessiva tassazione da parte del governo. Per questo la coppia considera sempre più vicina l’idea di fare ritorno in patria. Così, mentre ribolle l’attesa per l’uscita del nuovo album Patient Number 9 e mentre ancora tutti ridacchiano per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Un lungo sfogo digliè venuto fuori durante un’intervista rilasciata al The Observer. Il Principe delle Tenebre ha fatto esplodere il pubblico dei Commonwealth Games di Birmingham salendo sul palco insieme a Tony Iommi ed esibendosi sulle note di Paranoid, vera e propria pietra miliare dei Black Sabbath. Birmingham èsua, e da troppo temposoffre la nostalgia del suo Regno Unito. Insieme alla moglie Sharon, infatti, vive a Los Angeles e insieme soffrono gli effetti di una eccessiva tassazione da parte del governo. Per questo la coppia considera sempre più vicina l’idea di fare ritorno in patria. Così, mentre ribolle l’attesa per l’uscita del nuovo album Patient Number 9 e mentre ancora tutti ridacchiano per ...

