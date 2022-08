No! Letta non afferma di voler «regalare» il reddito di cittadinanza agli immigrati (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 28 agosto il leader della Lega Matteo Salvini ha scritto su Twitter che il segretario del Partito democratico Enrico Letta «vuole regalare il reddito di cittadinanza agli immigrati». È davvero così? Abbiamo verificato e l’ex ministro dell’Interno esagera. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 29 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: Il leader della Lega Matteo Salvini lo scorso 28 agosto ha pubblicato un tweet in cui affermava: «Letta vuole regalare reddito di cittadinanza agli immigrati». Al momento, per ricevere il sussidio, ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 28 agosto il leader della Lega Matteo Salvini ha scritto su Twitter che il segretario del Partito democratico Enrico«vuoleildi». È davvero così? Abbiamo verificato e l’ex ministro dell’Interno esagera. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 29 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: Il leader della Lega Matteo Salvini lo scorso 28 agosto ha pubblicato un tweet in cuiva: «vuoledi». Al momento, per ricevere il sussidio, ...

