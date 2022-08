Morte del Sole? Quando ci sarà la fine del mondo, la data (Di lunedì 29 agosto 2022) Certamente è uno degli interrogativi più affascinanti e terrificanti allo stesso tempo. E, di fatto, da sempre scienziati e astronomi si sono interrogati sulla possibile data, almeno a livello indicativo, della Morte del Sole. La Morte del Sole e la fine del mondo Detto in altri termini, la Morte del grande astro luminoso rappresenterebbe la Morte del nostro sistema planetario – appunto sistema solare – che si regge proprio grazie alla forza gravitazionale del Sole, in quanto tutti i corpi planetari presenti in questo sistema, ne sono attratti. Nel momento in cui l’astro solare verrà meno, allora potremmo dire che l’apocalisse sarà giunta, anche se l’evento non avrà nulla a che vedere con i fenomeni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Certamente è uno degli interrogativi più affascinanti e terrificanti allo stesso tempo. E, di fatto, da sempre scienziati e astronomi si sono interrogati sulla possibile, almeno a livello indicativo, delladel. Ladele ladelDetto in altri termini, ladel grande astro luminoso rappresenterebbe ladel nostro sistema planetario – appunto sistema solare – che si regge proprio grazie alla forza gravitazionale del, in quanto tutti i corpi planetari presenti in questo sistema, ne sono attratti. Nel momento in cui l’astro solare verrà meno, allora potremmo dire che l’apocalissegiunta, anche se l’evento non avrà nulla a che vedere con i fenomeni ...

andreapezzi : Quindi: 1) hanno creato un’emergenza sul numero di morti e ora dicono che erano gonfiati. 2) hanno detto per oltr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il ministero degli Esteri di Kiev ha convocato il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbo… - santegidionews : La storia di Jerry Masslo, profugo dal Sudafrica, amico di tanti a Sant'Egidio, ucciso nelle campagne del Sud Itali… - faquirite : RT @andreapezzi: Quindi: 1) hanno creato un’emergenza sul numero di morti e ora dicono che erano gonfiati. 2) hanno detto per oltre un an… - ascanilo : RT @Don_Lazzara: Nella memoria del martirio di #SaGiovanniBattista, ritorna per la vita di fede dei credenti, il pericolo della 'sindrome d… -