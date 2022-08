(Di lunedì 29 agosto 2022), le parole di Giovanniin conferenza stampa: «Lanon è, servequalche innesto» Giovanniha parlato in vista della sfida delcontro la Roma. Di seguito le parole del tecnico dei brianzoli, che sperain alcuni rinforzi dal mercato. «Secondo me lain questo momento non è, paghiamo anche il fatto che i migliori non sono in condizione. Secondo me con qualche aggiustamento la squadra può diventarepiù competitiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Monza, Stroppa: «La rosa non è ancora completa» - FcInterNewsit : Monza, Stroppa: 'Cragno o Di Gregorio? Quando cambierò, lo vedrete in campo' - asromaliveit1 : ?? Il #Monza ha diramato la lista dei convocati. Stroppa ritrova anche Dany Mota, attaccante classe 1998 assente co… - Romagialloross4 : ?? #RomaMonza, i convocati di #Stroppa: il tecnico recupera #MotaCarvalho #ASRoma #Monza #SerieA ??… -

Ilha comunicato ufficialmente la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta dell' Olimpico contro la Roma di Mourinho . Poche novità per quanto riguarda gli uomini diche ...Commenta per primo L'avversario è la Roma e il momento non è dei migliori. Ildi Giovannivuole però portare a casa i primi punti in Serie A nella storia del club brianzolo e in conferenza stampa l'allenatore ha parlato così. CRISI - 'Le tre sconfitte consecutive ...Roma-Monza, le probabili formazioni: poco turnover per Mourinho, Stroppa con il 3-5-2. Dove vedere la partita dell'Olimpico alle 20:45 ...Ecco la lista dei 25 giocatori chiamati da mister Stroppa per la trasferta di domani sera all’Olimpico Di seguito i 25 giocatori scelti da Stroppa per Roma-Monza, gara della quarta giornata di Serie A ...