Mbappé | il gossip francese si infiamma | «Ha una relazione con la modella trans Ines Rau»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 29 agosto 2022) Kylianilalpino. Il talentodel Paris Saint Germain starebbe frequentandoRau, famosa in tutto il mondo per essere stata la primagender a ottenere una copertina su Playboy nel 2017. La nuova coppia Stando a quanto riferito dalla stampa, KylianRau si starebbero frequentando da qualche mese. I due sarebbero stati avvistati per la prima volta lo scorso maggio durante il Festival di Cannes. Ma non è l’unica volta in cui lagender e il fenomeno del PSG sono stati parazzati insieme. Negli ultimi mesi, infatti, i giornali scandalistici li hanno beccati insieme a bordo di uno yacht. ...