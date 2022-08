Il nostro crowdfunding è un modello: la piattaforma ener2crowd.com espande la sua presenza in Ue (Di lunedì 29 agosto 2022) Il crowdfunding italiano è un modello per l’Europa: la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico ener2crowd.comsbarca sul mercato spagnolo. “Gli italiani potranno investire su progetti da realizzare in Spagna, così come gli spagnoli potranno investire su progetti da realizzare in Italia, con il comune denominatore di investire il proprio denaro in progetti green che portano vantaggi concreti sia per diversificare il proprio portafoglio investimenti che per l’ambiente”, spiega Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di ener2crowd nonché chief analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde. Il ‘sistema ener2crowd’, ha ottenuto un’immediato successo in Italia, dove oggi conta oltre 6.500 utenti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilitaliano è unper l’Europa: la primaitaliana di lendingambientale ed energetico.comsbarca sul mercato spagnolo. “Gli italiani potranno investire su progetti da realizzare in Spagna, così come gli spagnoli potranno investire su progetti da realizzare in Italia, con il comune denominatore di investire il proprio denaro in progetti green che portano vantaggi concreti sia per diversificare il proprio portafoglio investimenti che per l’ambiente”, spiega Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore dinonché chief analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde. Il ‘sistema’, ha ottenuto un’immediato successo in Italia, dove oggi conta oltre 6.500 utenti ...

italiaserait : Il nostro crowdfunding è un modello: la piattaforma - Legambiente : RT @DD_Forum: In tanti e tante stanno partecipando alla nostra campagna di crowdfunding per dare forza al nostro lavoro e consentirci di co… - V_CogliatiDezza : RT @DD_Forum: In tanti e tante stanno partecipando alla nostra campagna di crowdfunding per dare forza al nostro lavoro e consentirci di co… - betapdb : RT @DD_Forum: In tanti e tante stanno partecipando alla nostra campagna di crowdfunding per dare forza al nostro lavoro e consentirci di co… - GianGranero : RT @DD_Forum: In tanti e tante stanno partecipando alla nostra campagna di crowdfunding per dare forza al nostro lavoro e consentirci di co… -